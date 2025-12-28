 Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по Русскому дому | 1news.az | Новости
В мире

Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по Русскому дому

First News Media20:15 - Сегодня
Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом - Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Об этом заявил журналистам глава МИД Молдовы Михай Попшой.

"Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня - начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова", - сказал Попшой. Он добавил, что в соответствии с международным правом российская сторона должна соблюдать эти положения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдовы с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого межправосоглашения. По ее словам, Русский дом в Кишиневе продолжит работу и реализацию просветительской культурной деятельности, образовательных проектов до 4 июля 2026 года.

Ранее решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдовы Майей Санду. Как сообщили в правительстве страны, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдове сможет после 4 июля 2026 года.

Источник: ТАСС

