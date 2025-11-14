EMIN и Ани Лорак представили четвертый дуэт «Будет здорово» - ВИДЕО

После череды совместных хитов народный артист Азербайджана EMIN и поп-дива Ани Лорак вновь объединяют свои голоса в романтичной композиции «Будет здорово» - четвертом дуэте артистов.

Песня, авторами которой выступили Bahh Tee, Константин Ноников, Елизавета Алексеева, рассказывает историю двух людей, идущих по жизни параллельными дорогами, но однажды все-таки встретивших друг друга. Несмотря на то, что герои «из разных миров» и «разных историй», их соединяет нечто большее: сила настоящего чувства, которое способно изменить все.

Отметим, что вскоре после премьеры песни артисты выпустят клип.

Музыкально «Будет здорово» выдержана в современном стиле, в лучших традициях поп-музыки. Уже с первых аккордов песня цепляет своей мелодичностью и ярким настроением. Гитарные биты создают атмосферу легкости, а запоминающийся припев сразу хочется напевать.

«Это именно та композиция, которая мгновенно откликнется слушателям и, без сомнений, станет новой любимицей всех, кто ценит романтику и хорошие песни для караоке. Дуэт обещает звучать на больших концертах и собирать аплодисменты», - отмечается в официальном пресс-релизе.

Песня доступна на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.