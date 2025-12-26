Прерванные жизни: Кого мир потерял в 2025 году - ФОТО

2025 год стал последней страницей в судьбе людей, чьи имена навсегда вписаны в историю своих стран и были известны далеко за их пределами.

10 января не стало народной артистки России, известной актрисы театра и кино Евгении Добровольской, которая в последние годы жизни боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием и скончалась на 61‑м году жизни.

14 января скончалась турецкая актриса Бедия Энер, известная по сериалу «Yaprak dökümü», где сыграла роль Нейир ханым, очень полюбившуюся телезрителям. Она ушла из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни – онкологического заболевания.

16 января не стало культового американского режиссёра Дэвида Линча, одного из самых влиятельных авторов современного кино, известного своими сюрреалистичными и глубокими работами, такими как «Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Ему было 78 лет. Режиссер скончался после тяжёлой болезни лёгких, которая привела к остановке сердца.

16 января оборвалась жизнь британской актрисы Джоан Плаурайт, легенды театра и кино, обладательницы премий «Тони» и «Золотой глобус», которая мирно ушла из жизни в возрасте 95 лет в окружении семьи в доме для пожилых актёров Denville Hall. Дж.Плаурайт прослужила на сцене и снималась в кино более семи десятилетий, прежде чем слепота вынудила её уйти на пенсию.

30 января не стало британской певицы и актрисы Марианны Фейтфулл, прославившейся хитами 1960-х годов, включая «As Tears Go By», а также ролями в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Гамлет». Она ушла из жизни в возрасте 78 лет в Лондоне после продолжительных проблем со здоровьем, включая рак груди и последствия COVID-19.

18 февраля оборвалась жизнь турецкого актёра Эмина Гюмюшкая, широко известного по роли Сейяр Тайяра в сериале Çocuklar Duymasın. Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет - ему удалось навсегда остаться в памяти зрителей благодаря своему легендарному персонажу.

18 февраля не стало американского актёра Джина Хэкмена, двукратного обладателя премии «Оскар» и одной из самых ярких фигур в мировом кино. Он ушёл из жизни в возрасте 95 лет; тела актёра и его жены, пианистки Бетси Аракавы, были найдены в их доме в Санта‑Фе, штат Нью‑Мексико. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти, и вскрытие показало, что причиной стали естественные причины - сердечно‑сосудистые проблемы на фоне поздней стадии болезни Альцгеймера и других заболеваний.

24 февраля не стало американской певицы Роберты Флэк, знаменитой исполнительницы хитов «The First Time Ever I Saw Your Face» и «Killing Me Softly with His Song».Она ушла из жизни в возрасте 88 лет в окружении семьи после продолжительной болезни, которая в последние годы лишила её возможности петь.

26 февраля умерла актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи - истребительница вампиров» и «Сплетница». Она ушла из жизни в возрасте 39 лет; её нашли без признаков насилия в квартире в Нью‑Йорке. Официально причиной смерти названы осложнения, связанные с диабетом, после периода проблем со здоровьем, включая пересадку печени и сопутствующие трудности.

3 марта ушла из жизни итальянская актриса Элеонора Джорджи, прославившаяся ролями в кино 1970‑х–1980‑х годов – она скончалась в возрасте 71 года в Риме после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, который был диагностирован в 2023 году.

22 марта ушла из жизни народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, признанная актриса театра и кино, звезда фильма «Гусарская баллада». Ей было 85 лет; актриса несколько лет боролась с тяжёлой формой рака крови, который стал причиной её смерти.

29 марта скончался американский актёр Ричард Чемберлен, широко известный как «король мини‑сериалов» за роли в «Докторе Килдeре», «Сёгуне» и «Поющих в терновнике». Ему было 90 лет; он скончался в Вайманало на Гавайях от осложнений после перенесённого инсульта накануне своего 91‑го дня рождения.

30 марта скончался турецкий певец и композитор Волкан Конак в возрасте 58 лет. Во время концерта в Фамагусте (Северный Кипр) он потерял сознание на сцене; спасти музыканта не удалось - причиной смерти стал сердечный приступ. Конак был известен своим уникальным стилем, объединявшим народные мотивы Черноморья с современными элементами, и оставил заметный след в турецкой музыкальной культуре.

1 апреля не стало 65-летнего американского актёра Вэла Килмера, звезда фильмов «Топ Ган», «The Doors» и «Бэтмен навсегда». Он скончался в возрасте 65 лет в Лос‑Анджелесе от пневмонии, осложнённой длительной борьбой с последствиями рака горла.

22 апреля умер скульптор и художник Зураб Церетели, российско‑грузинский монументалист, президент Российской академии художеств. Ему было 91 год; причиной смерти стала остановка сердца в Москве. З.Церетели был одним из самых известных авторов крупных монументальных работ, многие из которых представлены в России и за рубежом, и оставил заметный след в искусстве XX–XXI веков.

10 мая ушла из жизни советская и российская актриса Нина Гребешкова, заслуженная артистка Российской Федерации и вдова режиссёра Леонида Гайдая. Ей было 94 года; актриса сыграла около 130 ролей, наиболее известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

19 мая скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович, народный артист СССР и главный балетмейстер Большого театра на протяжении трёх десятилетий. Он умер в возрасте 98 лет в Москве, оставив глубокий след в истории мирового балета как один из ключевых мастеров XX века, в числе постановок которого значится и балет «Легенда о любви», музыку к котором написал Ариф Меликов.

1 июня ушёл из жизни молдавский и советский композитор Евгений Дога, автор знаменитой вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», а также музыки к десяткам кинофильмов и спектаклей. Он скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

21 июня ушла из жизни народная артистка России, актриса театра и кино, звезда новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Валентина Талызина - ей было 90 лет; причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, диагностированным ранее в этом году.

2 июля умер австралийско-американский актёр Джулиан Макмэхон, известный ролями Коула Тернера в сериале «Зачарованные», доктора Кристиана Троя в «Частях тела» и Доктора Дума в фильмах «Фантастическая четверка». Ему было 56 лет; он скончался во Флориде после продолжительной борьбы с раком, который привёл к метастазам в лёгких.

3 июля ушёл из жизни португальский футболист Диогу Жота, один из ведущих нападающих «Ливерпуля» и сборной Португалии. Ему было 28 лет; он погиб вместе с братом в автокатастрофе в провинции Самора (Испания), когда их автомобиль выехал с дороги и загорелся. Полиция считает, что причиной стало повреждение шины при обгоне другого автомобиля.

3 июля умер американский актёр Майкл Мэдсен, широко известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла». Ему было 67 лет; он скончался в своём доме в Малибу – причиной смерти одного из самых харизматичных актеров Голливуда стала остановка сердца.

22 июля скончался британский рок‑музыкант Оззи Осборн, легендарный вокалист группы Black Sabbath и один из основателей жанра хеви‑метал. Ему было 76 лет, в последние годы он боролся с болезнью Паркинсона. Смерть наступила вскоре после его прощального концерта Back to the Beginning – О.Осборн был одной из самых влиятельных фигур в рок‑музыке XX века

24 июля ушёл из жизни американский рестлер и актёр Халк Хоган, признанная легенда WWE и один из самых известных представителей профессионального рестлинга. Он скончался в возрасте 71 года после остановки сердца в своём доме в Клируотере - официальной причиной смерти назван инфаркт миокарда. Медицинские документы также показали, что у Х.Хогана были хронический лимфоцитарный лейкоз и мерцательная аритмия.

Американский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах» скончался 17 августа в возрасте 88 лет – он был одним из наиболее востребованных британских киноактёров 1960-х годов.

29 августа ушёл из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин, один из крупнейших музыкальных мастеров XX–XXI веков. Ему было 92 года; он скончался в больнице в Мюнхене после обострения хронических заболеваний, связанных с возрастом.

4 сентября ушёл из жизни итальянский модельер Джорджио Армани, один из крупнейших дизайнеров XX–XXI веков и основатель модного дома Armani. Он скончался в Милане в возрасте 91 года после продолжительных проблем со здоровьем. Армани стал легендой мировой моды, превратив минималистичный, элегантный стиль в международный стандарт роскоши и утончённости - его бренд охватывал одежду, аксессуары, парфюмерию и косметику, а имя Армани стало синонимом итальянской элегантности.

23 сентября ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале, легенда европейского кино 1960‑х–70‑х годов. Ей было 87 лет; она скончалась в своём доме в Немуре (Франция) в окружении детей. К.Кардинале снялась более чем в 100 фильмах и прославилась ролями в таких ставших классикой проектах, как «8½» Федерико Феллини, «Леопард» Лукино Висконти и «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне.

3 октября умер итальянский актёр Ремо Джироне, легенда европейского телевидения и кино. Ему было 76 лет; он скончался в Монако. Джироне снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, но особенно прославился ролью мафиозо Тано Каридди в культовом сериале «Спрут» (La Piovra), который стал визитной карточкой итальянского телевидения. Среди других его заметных работ - фильмы «Ford против Ferrari» и «Великий уравнитель 3».

11 октября ушла из жизни американская актриса Дайан Китон, легенда мирового кино и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль. Ей было 79 лет; она скончалась в Калифорнии от пневмонии, окружённая близкими. Её уникальный стиль, талант к комедии и драме, а также влияние на культуру и моду сделали её одной из самых узнаваемых и любимых актрис не только Голливуда, но и мира в целом.

14 октября ушёл скончался американский певец и автор песен D’Angelo (настоящее имя - Майкл Юджин Арчер), культовый исполнитель R&B и нео‑соула и обладатель нескольких «Грэмми». Ему был 51 год - он умер в Нью‑Йорке после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

20 октября в возрасте 84 лет умер американский актёр и певец Майкл ДеЛано - он скончался в больнице Лас‑Вегаса от сердечного приступа. М.ДеЛано был широко известен по роли менеджера казино в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Одиннадцать друзей Оушена 2», в целом же за свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

4 ноября ушёл из жизни советский и российский телеведущий и актёр Юрий Николаев - народный артист России, многолетний ведущий популярных телепрограмм, таких как «Утренняя звезда», «Утренняя почта» и «Достояние республики». Ему было 76 лет; он скончался в Москве после продолжительной болезни лёгких, которая потребовала экстренной госпитализации.

24 ноября скончался легендарный индийский актёр Дхармендра, одна из самых ярких звёзд Болливуда. Ему было 89 лет; он умер в Мумбаи от непродолжительной болезни, подробности которой семья актера озвучивать не стала. Дхармендра снялся более чем в 300 фильмах за карьеру, длившуюся более шести десятилетий, и был особенно известен по работам «Зита и Гита», «Месть и закон» и другим культовым картинам индийского кино.

4 декабря ушёл из жизни актёр Кэри‑Хироюки Тагава, наиболее известный по роли злого колдуна Шан Цунга в фильмах и других проектах Mortal Kombat. Ему было 75 лет; он скончался в Санта‑Барбаре (США) от осложнений, вызванных инсультом, в окружении семьи.

12 декабря в возрасте 60 лет не стало американского актёра Питера Грина, который был найден мёртвым в своей квартире в Нью‑Йорке; официальная причина смерти пока не установлена, поскольку дело остаётся предметом расследования, но признаков насильственной смерти не выявлено. П. Грин прославился как характерный актёр, сыграв заметные роли в культовых фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво».

14 декабря ушёл из жизни американский режиссёр и актёр Роб Райнер («Когда Гарри встретил Салли», «Принцесса‑невеста» и т.д.) в возрасте 78 лет. Он и его жена, фотограф и продюсер Мишель Сингер Райнер, были обнаружены мёртвыми в своём доме в Лос‑Анджелесе. В связи с этим их 32-летний сын был арестован и обвинён в убийстве первой степени.

10 декабря в возрасте 55 лет скончалась британская писательница Софи Кинселла, наиболее известная серией книг «Дневники шопоголика». Она умерла в Великобритании после продолжительной болезни. С.Кинселла оставила после себя более десяти бестселлеров, переведённых на множество языков, и считалась одним из самых популярных современных авторов лёгкой и юмористической литературы. Ее работы, отличающиеся яркими персонажами и юмором, многократно экранизировались и завоевали сердца читателей по всему миру.

20 декабря в возрасте 66 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий. Он умер в Москве после продолжительной болезни, сражаясь с тяжёлым недугом. А.Лобоцкий был одной из заметных фигур российского искусства, служил в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского более 40 лет и снялся в многочисленных фильмах и сериалах, включая «Зависть богов», «Улицы разбитых фонарей» и т.д.

21 декабря в возрасте 55 лет скончался американский разработчик видеоигр Винс Зампелла, сооснователь серии Call of Duty. Он погиб в автомобильной аварии в Калифорнии. В.Зампелла был одним из самых влиятельных разработчиков видеоигр, под его руководством создавались проекты Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi, а его работы вдохновили миллионы игроков по всему миру.

22 декабря в возрасте 74 лет скончался британский певец и автор песен Крис Ри, известный своим рождественским хитом «Driving Home for Christmas». Он умер в Великобритании за несколько дней до праздников; официальная причина смерти не раскрывается. Ри оставил после себя богатое музыкальное наследие, включающее десятки альбомов и синглов, и был признан одним из ярких представителей британского рок- и блюзового направления. Его песни продолжают пользоваться популярностью по всему миру, особенно в праздничный сезон.

25 декабря в возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Вера Алентова, одна из самых узнаваемых и любимых актрис советского и российского кино. Ей стало плохо во время церемонии прощания с актёром А.Лобоцким, после чего она была госпитализирована, но врачи не смогли её спасти. В.Алентова прославилась благодаря роли Кати Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», который удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».





