Обнародованы даты очередных заседаний Милли Меджлиса

Очередные заседания Милли Меджлиса состоятся 19, 20 и 21 ноября.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в повестку дня заседаний включены следующие 8 вопросов:

1.Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» (первое чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год» (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год» (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», «Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников органов дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией», «О страховой деятельности», «Об обязательном страховании от случаев потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с инвалидностью» (первое чтение);

7. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2026 год;

8. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026 год.