В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 110 бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как передает Trend, 14 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в село Агалы возвращаются еще 41 семья – 110 человек.

Семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.