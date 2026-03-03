Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1

Началось строительство паддока в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 2026 года.

Как и прежде, он будет размещён на проспекте Нефтяников, напротив Дома Правительства.

«Просим пешеходов и водителей быть внимательными и выражаем благодарность жителям города за понимание» - отмечают в операционной компании Baku City Circuit.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года пройдёт с 24 по 26 сентября - крупнейшие автоспортивные соревнования мира вновь принесут в Баку атмосферу захватывающих гонок и привлекут десятки тысяч гостей.