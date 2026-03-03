Фирудин Гурбанов: «Сегодня выпускник должен не искать работу, а создавать её»

«Сегодня выпускник должен не искать работу, а думать о создании рабочих мест».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на официальной церемонии открытия национального финала XV Республиканского конкурса проектных работ «Ученые будущего».

Он отметил, что в современную эпоху проекты должны быть инновационными, а идеи - превращаться в инновации: «Развитые страны достигли нынешнего уровня именно благодаря формированию инновационного общества. В настоящее время государства, развивающие современные технологии, находятся на пятом уровне технологического уклада. Прогнозируется, что шестой этап охватит 2035–2045 годы. Трудно точно сказать, какие именно новшества произойдут в тот период, однако такие страны, как США, Китай и Южная Корея, уже приближаются к этой системе, и процесс в основном строится на искусственном интеллекте».

Замминистра подчеркнул, что ключевое направление будущего связано с беспилотными, роботизированными системами и технологиями искусственного интеллекта: «Сейчас в мире функционирует более 4 миллионов роботов, и самый высокий показатель - в Южной Корее. Мир стремительно движется в этом направлении.

Искусственный интеллект - это позитивный инструмент, указывающий людям верный путь. Однако для получения правильного результата важно уметь задавать правильные вопросы, так как верный вопрос - это основа правильного ответа».

Фирудин Гурбанов также добавил, что в будущем в систему образования будут включены программы и специальности, связанные с искусственным интеллектом.