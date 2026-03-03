Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили растущую напряженность на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили 1news.az в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, министры обменялись мнениями в связи с военной эскалацией и растущей напряженностью, наблюдаемыми в ближневосточном регионе.

Подчеркнув влияние сложившейся ситуации на региональную и глобальную безопасность, стороны отметили важность соблюдения гуманитарного права, защиты гражданского населения и объектов, а также решения вопросов на основе норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатических средств. Пакистанская сторона также проинформировала о текущей ситуации в связи с столкновениями на пакистано-афганской границе.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.