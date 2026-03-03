Названа официальная причина смерти Эрика Дейна

19 февраля в возрасте 53 лет не стало голливудского актера Эрика Дейна, известного по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория».

По данным свидетельства о смерти, причиной стала дыхательная недостаточность, а боковой амиотрофический склероз (БАС) указан как основное заболевание, приведшее к трагическому исходу, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

Эрик Дэйн стал известен широкой публике благодаря роли доктора Марка Слоана в медицинской драме «Анатомия страсти», а также заметным персонажем в сериале «Эйфория». Помимо этих проектов, в его фильмографии есть роли в «Последнем корабле», «Люди Икс: Последняя битва» и других кино- и телевизионных работах.

Диагноз БАС был впервые озвучен им в апреле 2025 года; за это время Эрик Дэйн занимался общественной деятельностью, привлекая внимание к проблеме, осведомлённости и поддержки исследований в области этой болезни, выступал на общественных мероприятиях и получал награды за усилия по привлечению внимания к проблеме.

БАС - прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

