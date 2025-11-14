Президент «Барселоны» заявил, что Месси заслуживает памятника на «Камп Ноу»

Аргентинский футболист Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном домашнем стадионе испанской "Барселоны" "Камп Ноу".

Об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

В настоящее время Месси выступает за американский клуб "Интер Майами".

"Месси заслуживает памятника на новом стадионе. Мы подготовим проект, поговорим с семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к работе", - сказал Лапорта.