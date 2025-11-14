Когда взрослые забывают о границах: как азербайджанские соцсети сексуализируют детей - ВИДЕО

Детство сегодня стало одной из самых уязвимых валют цифровой эпохи.

Видео, где маленькие девочки примеряют наряды, танцуют, участвуют в рекламных роликах, кажутся безобидными до тех пор, пока ты не вглядишься внимательнее.

Ведь по итогу это лишь огромная индустрия, где детская наивность становится частью маркетинга, а проблема далеко не в том, что дети оказываются на публике – в конце концов, это происходит постоянно и не всегда несет угрозу. Опасность в том, что детей чаще заставляют играть в роли, которые не соответствуют их возрасту.

В последнее время в азербайджанских соцсетях, а особенно в TikTok, все чаще можно увидеть девочек 9-10 лет, которые танцуют на камеру для продвижения магазинов одежды. Либо становятся маленькими моделями салонов красоты для преображения. Но их движения, мимика и макияж явно не по возрасту, из-за чего в целом существование такого формата вызывает тревогу. Именно это создает иллюзию взрослости, которой нет, и формирует у аудитории искаженное восприятие того, что «нормально» для ребенка.

Но, в первую очередь, это становится эксплуатацией детства, превращенного в товар, в инструмент для продвижения и охватов. TikTok стал также и местом, куда тянутся люди с откровенно патологическими интересами. Неоднократно отмечалось, что именно эта платформа притягивает педофилов, ищущих детские образы, и при этом слабо контролирует, что именно попадает в рекомендации. И когда на фоне этого мы видим коммерческие видео, где дети под руководством взрослых имитируют взрослое поведение, то это уже не просто проблема этики, а вопрос безопасности.

Мы должны понимать, что ответственность за подобные съёмки лежит в первую очередь на тех, кто их организует.

Это не дети сами решают накраситься или танцевать определенным образом. За ними стоят взрослые - владельцы магазинов, администраторы салонов, продюсеры и, конечно, родители. Каждый из них знает, как устроена соцсеть, кто там сидит, и что вызывает реакцию. И всё равно соглашается вовлечь ребёнка в процесс, где он перестаёт быть личностью и становится частью рекламного механизма.

Недавний репортаж BakuTV очень наглядно показал один из примеров таких магазинов и тех, кто стоит за этим.

Откровенная неграмотность и безответственность – вот что первым бросается в глаза. Знает ли работник, что их деятельность потенциально вредит девочке? В этом нет сомнений, но желание избежать осуждения и сгладить углы словами «За это ответственны ее родители, да и она сама согласна» все равно сильнее.

Конечно, сложно поспорить с тем, что вина так же на родителях, которые могут рисковать так собственным ребенком, как ради лишнего заработка, так и потому, что попросту не видят в этом ничего плохого.

Но согласие ребенка или даже родителей не делает ситуацию приемлемой.

Может ли девятилетняя девочка сполна понимать последствия? Что ее образ могут сексуализировать, а за лайками и внимаем может стоять опасный интерес?

Именно люди, позволяющие себе писать грязь в адрес ребенка, ничем не отличаются от тех, кто использует ее в рекламе. Ведь вина лишь на взрослых, потерявших чувство меры и ответственности. Магазины, которые сознательно используют детей для привлечения внимания, несут ответственность за последствия.

Они знают, кто их аудитория. Они видят комментарии под своими роликами. И если среди них - десятки взрослых мужчин с сомнительными комплиментами, то это не «совпадение», а прямое следствие их маркетинговой стратегии.

Мы можем сколько угодно говорить о развитии креативной индустрии и новых форматах рекламы, но до тех пор, пока ребёнок становится инструментом этой индустрии, а не её подзащитным, то ни о каком развитии речи быть не может.

Джамиля Суджадинова