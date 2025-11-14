Названы главные причины ДТП с пешеходами в Азербайджане

Анализ происшествий с наездом на пешеходов показывает, что пешеходы должны вести себя на дорогах более внимательно и ответственно.

Об этом говорится в обращении Главное управление Государственной дорожной полиции, в котором подчеркивается, что наблюдения показывают, что большая часть аварий с наездом на пешеходов происходит из-за того, что пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах, внезапно выходят перед транспортными средствами, недостаточно оценивают обстановку при переходе и в целом пренебрежительно относятся к правилам.

Подобные нарушения во многих случаях приводят к тяжёлым и необратимым последствиям.

Главное управление Государственной дорожной полиции напоминает пешеходам, что для безопасности крайне важно переходить дорогу только по пешеходным переходам, подземным и надземным переходам, соблюдать сигналы светофора и перед началом движения устанавливать зрительный контакт с водителями.

При переходе дороги использование мобильного телефона и наушников отвлекает внимание и увеличивает риск аварии. Также резкий выход на дорогу из-за остановившихся транспортных средств и попытка перебежать дорогу может мгновенно закончиться трагически, так как в таких ситуациях водителям практически невозможно увидеть вас вовремя и успеть среагировать.

«Еще раз призываем пешеходов строго соблюдать правила, быть внимательными и ответственными при переходе дороги. Не забывайте, что каждый пешеход, демонстрирующий безопасное поведение, сохраняет не только свою жизнь, но и безопасность других участников движения» - отмечается в обращении.