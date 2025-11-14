Посла России вызвали в МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте в связи с падением российского беспилотника на румынской территории.

Как говорится в сообщении МИД Румынии, российскому дипломату были представлены «очевидные, обширные и веские доказательства» нарушения воздушного пространства страны в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года.

По данным румынских властей, обломки, найденные на месте падения, подтверждают принадлежность аппарата российским вооружённым силам и его участие в массовых атаках против гражданской инфраструктуры Украины, расположенной у границы с Румынией.

Румынская сторона выразила протест против действий, нарушающих суверенитет страны, подчеркнув, что подобные инциденты происходят не впервые.

«Румыния имеет право принимать необходимые законные меры для защиты своих граждан и территории, включая использование всего спектра политических инструментов, в том числе санкций», — говорится в сообщении МИД.