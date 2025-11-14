Глава МИД: тупик в отношениях с Грузией - результат решений ЕС

Брюссель сам создал тупиковую ситуацию и должен начать диалог о евроинтеграции с демократически избранной грузинской властью, если действительно хочет видеть Грузию в Европейском союзе, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Согласно опубликованному в начале ноября отчету Еврокомиссии, на фоне заключения Европейского совета 2024 года Грузия остается страной-кандидатом только на словах – в условиях продолжающегося отката от демократических принципов.

«Брюссель сам загнал себя в тупик собственными решениями, когда заявил, что из-за принятия закона — закона, который парламент утвердил, исходя из интересов общества и страны — он прекращает отношения с государством. Конечно, выйти из такой тупиковой ситуации, в которую сам себя загоняешь, уже непросто», - заявила Бочоришвили.

Глава МИД отметила, что требование ЕС отменить закон «О прозрачности иностранного влияния» неприемлемо, поскольку документ необходим для интересов и безопасности страны. По ее словам, несмотря на неоднократные приглашения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе к диалогу, представители ЕС отказались обсуждать вопрос и фактически прекратили общение с Тбилиси.

Источник: «Sputnik Грузия»