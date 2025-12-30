Туск: Украине придётся пойти на территориальные уступки

Мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель.

Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«На горизонте виднеется мир. Несомненно, произошли события, позволяющие думать о скором завершении этой войны», — сказал Туск.

Он отметил, что мир будет достигнут не в ближайшие месяцы, а в ближайшие недели.

Дональд Туск подчеркнул, что предоставление США гарантий безопасности Украине вселяет надежду на скорое завершение конфликта, однако Украине придётся пойти на территориальные уступки.