Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

Бывший глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмайыл Велиев освобождён.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на собственные источники, на него также распространился акт амнистии.

И. Велиев вышел на свободу из исправительного учреждения, где отбывал наказание.

Напомним, экс-глава исполнительной власти был признан виновным в присвоении в крупном размере и получении взятки и приговорён к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. Неотбытым оставался срок в 4 месяца.