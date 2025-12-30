 Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу | 1news.az | Новости
Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

First News Media17:43 - Сегодня
Бывший глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмайыл Велиев освобождён.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на собственные источники, на него также распространился акт амнистии.

И. Велиев вышел на свободу из исправительного учреждения, где отбывал наказание.

Напомним, экс-глава исполнительной власти был признан виновным в присвоении в крупном размере и получении взятки и приговорён к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. Неотбытым оставался срок в 4 месяца.

Экс-глава ИВ Нефтчалы вышел на свободу

