На бакинском рынке в бастурме из говядины обнаружена ДНК лошади - ФОТО

На основе информации, опубликованной в СМИ о продаже дешевых колбасных изделий, сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели мониторинг на рынке, принадлежащем фирме «Kəngərli», расположенном в Низаминском районе столицы.

Образцы мясной продукции были взяты и направлены в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности для проверки микробиологических показателей и определения происхождения мяса, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам анализа в бастурме из говядины был обнаружен ДНК лошади. В связи с этим внеплановая проверка была проведена на складе и торговой точке, принадлежащих физическому лицу Азаду Рзаеву. При осмотре было установлено нарушение требований технических нормативно-правовых актов.

Было установлено, что объект осуществлял деятельность без регистрации по продовольственной безопасности, а колбасы, бастурма из говядины, вино, коньяк и сыры выставлялись на продажу без маркировки, соответствующей требованиям законодательства, и без необходимых сопроводительных документов; продукция «Nemiroff» (водка, коньяк и вино) не имела санитарного акта на импорт; кроме того, сыры и мясной продукт из говядины хранились вне холодильника с нарушением температурного режима, также нарушены правила совместного хранения продуктов

По данному факту в отношении руководства объекта составлен административный протокол, а образцы мясной продукции, алкогольных напитков и сыров были изъяты для проведения исследований.