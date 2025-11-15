В Грузии освободили из тюрьмы известного мошенника из Tinder Саймона Леваева

Известный мошенник Саймон Леваев, задержанный в Грузии по запросу Германии, вышел на свободу из предэкстрадиционного заключения.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Леваев провел два месяца в тюрьме Кутаиси. Адвокат Мариам Кублашвили заявила, что в Германии дело против ее подзащитного «полностью прекращено», и немецкая сторона отозвала запрос на экстрадицию.

Леваева задержали 15 сентября в аэропорту Батуми. Он находился в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола. СМИ сообщали, что уголовное дело против него возбудили по заявлению жительницы Берлина, которая утверждала, что стала жертвой «манипуляций и эмоционального насилия». По ее словам, Леваев вымогал у нее крупные суммы денег после знакомства в Tinder. В случае экстрадиции ему могло грозить до 10 лет тюрьмы.

Адвокат не уточнила, отозвала ли заявительница свои претензии. Саймон Леваев (настоящее имя – Шимон Иегуда Хают) – 35-летний гражданин Израиля, прославившийся благодаря документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder».

Он выдавал себя за наследника алмазного миллиардера, демонстрировал в соцсетях роскошный образ жизни – частные самолеты, дизайнерские отели, дорогие автомобили – и с такой легондой обманывал женщин, выманивая у них сотни тысяч долларов.

По оценкам журналистов, общий ущерб от его схем может достигать $10 млн., пишет Новости-Грузия.