Общество

Скончалась дочь Яшара Нури

First News Media14:06 - Сегодня
Скончалась дочь Яшара Нури

Скончалась дочь покойного Народного артиста Яшара Нури - Ульвия.

Об этом сообщили в программе «Elgizlə izlə», передает axşam.az. Отмечается, что женщина умерла сегодня.

Супруга Яшара Нури, Рахима, рассказала, что в четыре часа ночи состояние дочери внезапно ухудшилось, и она скончалась:

«Днём мы смеялись и разговаривали. Вечером она позвонила и сказала, чтобы пришли. Всё произошло неожиданно».

Ульвии было 47 лет.

Отметим, что у Яшара Нури две дочери. Его другая дочь - Улькер - певица.

Несколько лет назад Ульвия потеряла мужа в результате автомобильной аварии.

