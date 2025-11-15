Скончалась дочь Яшара Нури
Скончалась дочь покойного Народного артиста Яшара Нури - Ульвия.
Об этом сообщили в программе «Elgizlə izlə», передает axşam.az. Отмечается, что женщина умерла сегодня.
Супруга Яшара Нури, Рахима, рассказала, что в четыре часа ночи состояние дочери внезапно ухудшилось, и она скончалась:
«Днём мы смеялись и разговаривали. Вечером она позвонила и сказала, чтобы пришли. Всё произошло неожиданно».
Ульвии было 47 лет.
Отметим, что у Яшара Нури две дочери. Его другая дочь - Улькер - певица.
Несколько лет назад Ульвия потеряла мужа в результате автомобильной аварии.
