Полиция задержала 208 человек, разыскиваемых в качестве должников

Сотрудникам полиции 14 ноября удалось раскрыть 62 преступления, зарегистрированных в стране.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министра внутренних дел Азербайджана (МВД), также за сутки было раскрыто 8 преступлений, оставшихся с прошлых периодов.

МВД сообщает, что за день было задержано 57 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Также были задержаны и переданы соответствующим органам 241 человек, находящихся в розыске, в том числе 208 человек, разыскиваемых в качестве должников.

Также было выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов изъятия и обнаружения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.