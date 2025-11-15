Трамп: Саудовская Аравия присоединится к соглашениям Авраама

«В самое ближайшее время я намерен обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии вопрос о присоединении его страны к соглашениям Авраама», — заявил президент США Дональд Трамп.

Это заявление прозвучало в ночь на субботу, 15 ноября (по израильскому времени) в беседе с журналистами на борту самолета Air Force One по пути из Вашингтона во Флориду.

По словам Трампа, решающий разговор с принцем Саудовской Аравии состоится у него на будущей неделе. Будет обсуждаться тема присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама.

Одновременно будет затронут вопрос о поставках Саудовской Аравии истребителей F-35. Трамп сказал, что этот вопрос «изучается», но не сделал прямого заявления о том, что эти два вопроса увязаны один с другим.