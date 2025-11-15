Украина считает, что коррупционный скандал не повлияет на вступление в ЕС
Коррупционный скандал в Украине, связанный с именем соратника Владимира Зеленского Тимурма Миндича, не помешает процессу вступления Киева в ЕС.
Об этом агентству «Укринформ» заявил вице-премьер Тарас Качка.
По словам Качки, Киев услышал объективную оценку со стороны Запада относительно «быстрой» и «однозначной» реакции на коррупцию.
«Это именно то, на чем делался акцент и в отчете Еврокомиссии о расширении, в предыдущих рабочих отчетах и документах, а также в приоритетах, которые есть в переговорном процессе. Поэтому на сам переговорный процесс этот скандал не повлияет», — подчеркнул он.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.
14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.