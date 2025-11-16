 Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа | 1news.az | Новости
В мире

Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа

First News Media14:21 - Сегодня
Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала информацию о финансовых операциях главы государства, осуществленных с августа по ноябрь 2025 года, пишет РБК.

Согласно данным Управления правительственной этики США, за этот период были приобретены облигации на общую сумму не менее 82 миллионов долларов.

Инвестиционный портфель включает ценные бумаги крупных корпораций, таких как Netflix, UnitedHealth Group, Boeing, Meta Platforms, Home Depot, Broadcom и Intel. Примечательно, что некоторые из этих компаний ранее подвергались критике со стороны администрации Трампа. Дополнительно были приобретены муниципальные облигации, выпущенные городами, школьными округами и медицинскими учреждениями США.

Официальные представители Белого дома подчеркнули, что все финансовые операции осуществляются через независимую управляющую компанию, а сам президент и члены его семьи не участвуют в выборе конкретных активов. Все отчеты прошли проверку федеральных органов по этике и полностью соответствуют законодательным требованиям.

С момента вступления в должность в январе 2025 года Трамп провел более 600 финансовых операций с облигациями на общую сумму свыше 100 миллионов долларов. По мнению аналитиков, эти инвестиции представляют собой стратегическую диверсификацию активов на фоне значительного роста состояния президента, которое оценивается в 7,66 миллиарда долларов.

244

Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа

