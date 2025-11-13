Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

В Армении суд продлил срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна ещё на три месяца.

Как передают армянские СМИ, Галстанян обвиняется в «подготовке теракта и попытке захвата власти». Его арест ранее, в августе, уже продлевался на три месяца.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян с мая текущего года резко усилил нападки на церковь, размещая в социальных сетях критические публикации об её руководителях и предлагая подчинить выборы католикоса государству.

Вслед за этим в Армении были арестованы несколько высокопоставленных представителей церкви, в том числе, архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, а также поддерживающий церковь бизнесмен Самвел Карапетян.

Все они обвиняются в призывax к свержению власти.