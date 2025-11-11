В Турции обрушился мост: есть погибшие

В турецкой провинции Диярбакыр обрушился строящийся мост, в результате чего погибли три человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Как сообщает Haber global, под завалами могут находиться другие рабочие - ведется поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел на 2-м километре автодороги Кулп–Муш, обрушилась опора моста строящейся кольцевой дороги.

На месте работают жандармерия, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и бригады скорой помощи.

Причины обрушения пока не установлены.