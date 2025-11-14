В Армении депортируют журналиста провокационного проекта Wargonzo

Журналист интернет-проекта “Wargonzo” Дмитрий Селезнёв не был допущен в ереванский аэропорт.

Об этом было заявлено в Telegram-канале проекта “Wargonzo”.

Отмечается, что Селезнёв прибыл в Армению вместе с семьёй на отдых.

Также сообщается, что детали инцидента уточняются, а журналист ожидает обратного рейса и документов, обосновывающих решение спецслужб Армении.

Напомним, что Дмитрий Селезнёв несколько раз посещал Карабах и работал военным корреспондентом во время войны 2020 года.

Следует также отметить, что финансируемый медиа-магнатом армянского происхождения Арамом Габриэляновым проект “Wargonzo” занимался распространением большого количества дезинформации об Азербайджане в период Второй Карабахской войны.

В тот период автор проекта Семён Пегов был объявлен в розыск азербайджанскими правоохранительными органами.