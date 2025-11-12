 Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию | 1news.az | Новости
Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию

23:00 - Сегодня
Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию

Черный ящик военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию.

Об этом сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Самолет с бортовым самописцем, как указывает телеканал CNN Türk, уже приземлился в столице Анкаре.

Напомним, что Министерство национальной обороны Турции 12 ноября подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение аппарата.

