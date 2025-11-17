Silk Way West Airlines и Азерпочт подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения почтовой и электронной логистики

В головном офисе Silk Way Group состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Silk Way West Airlines, одним из ведущих грузоперевозчиков региона, и ООО «Азерпочт», национальным почтовым оператором Азербайджана.

Документ нацелен на укрепление партнерства в области почтовой логистики, авиаперевозок и электронной коммерции.

Соглашение устанавливает стратегические рамки сотрудничества в таких областях, как международные и внутренние доставки грузов, сортировка почты, складирование и оптимизация логистики. Объединяя опыт и инфраструктуру, обе стороны стремятся повысить эффективность почтовых и грузовых потоков как внутри Азербайджана, так и за ее пределами.

В соответствии с меморандумом, Азерпочт будет использовать глобальную сеть авиакомпании Silk Way West Airlines для перевозки международных посылок электронной коммерции и почтовых отправлений в Баку и другие направления. В свою очередь, Silk Way West Airlines получит возможность увеличить объёмы перевозок, тогда как Азерпочт обеспечит сортировку, обработку и доставку посылок по Азербайджану.

Сотрудничество также откроет новые возможности в рамках Свободной Экономической Зоны Алят, где стороны планируют совместно развивать логистические решения и передовые модели дистрибуции. В рамках первого этапа будет создан полностью автоматизированный терминал электронной коммерции площадью 12000 квадратных метров для обработки всех почтовых отправлений и посылок электронной коммерции, что заложит основу для масштабных региональных логистических операций.

Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines, отметил: «Это партнёрство знаменует важный шаг в развитии почтовой и логистической инфраструктуры Азербайджана. Объединив усилия с Азерпочт, мы расширим возможности в сфере электронной коммерции и внесём вклад в развитие Свободной Экономической Зоны Алят как ключевого узла региональных и глобальных грузопотоков».

В свою очередь, Иси Мустафаев, исполняющий обязанности председателя Азерпочт заявил: «Наше сотрудничество с Silk Way West Airlines значительно повысит эффективность и скорость международных почтовых операций, обеспечив клиентам в Азербайджане и за рубежом более быстрые и надёжные услуги доставки».

В перспективе Silk Way West Airlines и Азерпочт продолжат укреплять партнёрство через реализацию цифровых, операционных и инфраструктурных проектов, поддерживая стремление Азербайджана стать центральным логистическим узлом между Востоком и Западом.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру, используя парк грузовых самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии с принципами устойчивого развития и повышения эффективности авиакомпания планирует до 2030 года обновить флот современными самолётами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F. Silk Way West Airlines предоставляет полный спектр грузовых услуг по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, перевозя свыше 500 000 тонн грузов ежегодно.

О компании Азерпочт

Являясь единственным национальным почтовым оператором Азербайджана, ООО «Азерпочт» предоставляет почтовые, электронные и финансовые услуги по доступным тарифам всем слоям населения и бизнесу по всей стране. Имея разветвлённую сеть из более чем 1000 почтовых отделений, компания играет ключевую роль в национальной логистике, обеспечивая надёжные и эффективные почтовые услуги по всей Республике.

Азерпочт активно модернизирует инфраструктуру за счёт внедрения автоматизации, цифровых технологий и расширения возможностей в области электронной коммерции. Интегрируя финансовые сервисы, инновационные IT-решения и международные почтовые партнёрства, компания превращается в полноценного логистического и финансового оператора, способствующего цифровой трансформации и связанности экономики Азербайджана.

