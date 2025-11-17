 Silk Way West Airlines и Азерпочт подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения почтовой и электронной логистики | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Silk Way West Airlines и Азерпочт подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения почтовой и электронной логистики

First News Media13:14 - Сегодня
Silk Way West Airlines и Азерпочт подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения почтовой и электронной логистики

В головном офисе Silk Way Group состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Silk Way West Airlines, одним из ведущих грузоперевозчиков региона, и ООО «Азерпочт», национальным почтовым оператором Азербайджана.

Документ нацелен на укрепление партнерства в области почтовой логистики, авиаперевозок и электронной коммерции.

Соглашение устанавливает стратегические рамки сотрудничества в таких областях, как международные и внутренние доставки грузов, сортировка почты, складирование и оптимизация логистики. Объединяя опыт и инфраструктуру, обе стороны стремятся повысить эффективность почтовых и грузовых потоков как внутри Азербайджана, так и за ее пределами.

В соответствии с меморандумом, Азерпочт будет использовать глобальную сеть авиакомпании Silk Way West Airlines для перевозки международных посылок электронной коммерции и почтовых отправлений в Баку и другие направления. В свою очередь, Silk Way West Airlines получит возможность увеличить объёмы перевозок, тогда как Азерпочт обеспечит сортировку, обработку и доставку посылок по Азербайджану.

Сотрудничество также откроет новые возможности в рамках Свободной Экономической Зоны Алят, где стороны планируют совместно развивать логистические решения и передовые модели дистрибуции. В рамках первого этапа будет создан полностью автоматизированный терминал электронной коммерции площадью 12000 квадратных метров для обработки всех почтовых отправлений и посылок электронной коммерции, что заложит основу для масштабных региональных логистических операций.

Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines, отметил: «Это партнёрство знаменует важный шаг в развитии почтовой и логистической инфраструктуры Азербайджана. Объединив усилия с Азерпочт, мы расширим возможности в сфере электронной коммерции и внесём вклад в развитие Свободной Экономической Зоны Алят как ключевого узла региональных и глобальных грузопотоков».

В свою очередь, Иси Мустафаев, исполняющий обязанности председателя Азерпочт заявил: «Наше сотрудничество с Silk Way West Airlines значительно повысит эффективность и скорость международных почтовых операций, обеспечив клиентам в Азербайджане и за рубежом более быстрые и надёжные услуги доставки».

В перспективе Silk Way West Airlines и Азерпочт продолжат укреплять партнёрство через реализацию цифровых, операционных и инфраструктурных проектов, поддерживая стремление Азербайджана стать центральным логистическим узлом между Востоком и Западом.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру, используя парк грузовых самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии с принципами устойчивого развития и повышения эффективности авиакомпания планирует до 2030 года обновить флот современными самолётами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F. Silk Way West Airlines предоставляет полный спектр грузовых услуг по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, перевозя свыше 500 000 тонн грузов ежегодно.

О компании Азерпочт

Являясь единственным национальным почтовым оператором Азербайджана, ООО «Азерпочт» предоставляет почтовые, электронные и финансовые услуги по доступным тарифам всем слоям населения и бизнесу по всей стране. Имея разветвлённую сеть из более чем 1000 почтовых отделений, компания играет ключевую роль в национальной логистике, обеспечивая надёжные и эффективные почтовые услуги по всей Республике.

Азерпочт активно модернизирует инфраструктуру за счёт внедрения автоматизации, цифровых технологий и расширения возможностей в области электронной коммерции. Интегрируя финансовые сервисы, инновационные IT-решения и международные почтовые партнёрства, компания превращается в полноценного логистического и финансового оператора, способствующего цифровой трансформации и связанности экономики Азербайджана.

На правах рекламы

Поделиться:
320

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Общество

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Общество

В Карабахском университете откроется новое направление STEAM

Общество

При партнерстве Azercell реализован проект «Школа бизнес-ангелов»

Названы основные причины аварий на дорогах Баку - ВИДЕО

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели «5-минутного города»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру

В Азербайджане прекратил деятельность известный музей

Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

В Турции погиб известный азербайджанский журналист

Последние новости

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Сегодня, 14:45

Казахское приложение для изучения языков обошло Duolingo

Сегодня, 14:43

При партнерстве Azercell реализован проект «Школа бизнес-ангелов»

Сегодня, 14:40

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения - ФОТО

Сегодня, 14:37

Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 14:33

«Полная дезинформация»: В Анкаре опровергли слухи о пересылке в Турцию преступников из Европы

Сегодня, 14:30

Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»

Сегодня, 14:25

Названы основные причины аварий на дорогах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Эрдоган собирает заседание Кабинета: в повестке - данные «черного ящика» разбившегося военного самолета

Сегодня, 14:05

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели «5-минутного города»

Сегодня, 13:57

Пресечена попытка контрабанды наркотиков дроном из Ирана - ФОТО

Сегодня, 13:55

Суд Бангладеш приговорил экс-премьера к смертной казни

Сегодня, 13:53

Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

Сегодня, 13:50

В Турции задержан 71 подозреваемый в причастности к FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

AQTA и жители Балакена совместно уничтожают вредителей - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Сегодня, 13:43

На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших

Сегодня, 13:38

12 месяцев работы за 60 секунд: смотрите процесс строительства с помощью «Timelapse» - ВИДЕО

Сегодня, 13:34

В Карабахском университете откроется новое направление STEAM

Сегодня, 13:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30