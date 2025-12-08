 Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции

First News Media09:55 - Сегодня
Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции

Многолетняя тяжба в стамбульском суде по делу о правах РФ на виллу Тарабья на берегу Босфора имеет все шансы на положительный исход с учетом наличия у российской стороны необходимой доказательной базы.

В противном случае вердикт будет обжалован в том числе в Конституционном суде Турции, сообщил ТАСС турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу, который представляет российскую сторону на процессе.

«У Российской Федерации очень сильные позиции. Это и решение суда Османской империи, подтверждающее приобретение недвижимости, и почти 200-летнее непрерывное владение им, и указ османского султана о передаче виллы в пользование российскому посольству, что подтвердило ее владение Россией. Игнорировать эти доказательства при новом рассмотрении дела невозможно. Суд низшей инстанции обязан пересмотреть его с учетом решения регионального суда: заново исследовать османские архивы, оценить решение османского суда о платежах русского посольства, устранить расхождения между экспертными мнениями и предоставить сторонам возможность представить дополнительные доказательства. Мы рассчитываем на положительное завершение дела. В противном случае оспорим вердикт в Кассации, Конституционном суде Турции и ЕСПЧ», - сказал собеседник агентства.

Сарыибрахимоглу отметил, что возглавляемое им адвокатское бюро взялось за дело о вилле по просьбе РФ после выявленных фактов мошенничества в деятельности прежнего адвоката Хюсейна Алташа.

«Проверка его деятельности [в 2019-2021 годах] показала, что он разработал план личного завладения объектом. Через принадлежащие ему несколько компаний Алташ зарегистрировал адрес недвижимости на свои фирмы. Он пытался узаконить пользование виллой и получить неправомерную выгоду под видом арендной платы и гонорара, ссылаясь на «договор аренды», который никогда не был утвержден Россией. Экспертиза, проведенная в РФ, установила подделку печати и подписи, а также недействительность документа», - отметил Сарыибрахимоглу.

По его словам, несмотря на прекращение адвокатских отношений 31 декабря 2021 года, Алташ в 2022 году продолжал участвовать в судебных заседаниях без доверенности, намеренно затягивал процесс, менял юридические адреса компаний. Кроме того, Алташ заключил соглашение с наследниками Николая Исвечина (сотрудника посольства Российской империи в Стамбуле, действовавшего от его имени в вопросе приобретения в XIX веке недвижимости – ред.), о покупке виллы в случае их победы в суде. «Будучи обязанным защищать интересы РФ, он вступил в сделку с противоположной стороной ради получения собственности», - сказал адвокат, добавив, что в отношении Алташа инициирована жалоба в Стамбульскую коллегию адвокатов.

Во ФГУП «Госзагрансобственность» ТАСС ранее сообщали, что в связи действиями Алташа, совершенными без ведома и согласия российской стороны, а также использованием в представленных им на процессе документах с поддельными печатями и подписями в Москве возбуждено и расследуется уголовное дело.

В распоряжении ТАСС есть копии исторических документов и дипломатической переписки, которые представлены в качестве доказательства на процессе о правах собственности на виллу Тарабья.

Поделиться:
192

Актуально

Общество

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Общество

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Экономика

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Турция ввела войска в Сирию

На Землю надвигается магнитная буря

Орбан прилетел в Стамбул

Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Pantone назвал цвет 2026 года

МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей

«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Последние новости

В поликлиниках внедряют новую электронную систему очередей

Сегодня, 11:13

В Баку цистерна упала на проезжую часть дороги - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Сегодня, 11:05

Турция ввела войска в Сирию

Сегодня, 11:00

Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

Сегодня, 10:55

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Сегодня, 10:53

Резонансный пост исчез: Суад Гара удалила заявление о фильме «Məhsəti» - ФОТО

Сегодня, 10:50

Азербайджан укрепляет позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:45

На Землю надвигается магнитная буря

Сегодня, 10:43

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:40

Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара

Сегодня, 10:38

Орбан прилетел в Стамбул

Сегодня, 10:35

Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Сегодня, 10:30

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Сегодня, 10:27

В Тертeре найдено тело, пропавшей женщины

Сегодня, 10:17

В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

Сегодня, 10:03

В Баку проходит «Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие»

Сегодня, 09:57

Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции

Сегодня, 09:55

ХАМАС заявил о готовности сложить оружие

Сегодня, 09:48

Автомобиль туриста из Венгрии застрял в снегу по дороге из Хыналыга

Сегодня, 09:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30