В поликлиниках внедряют новую электронную систему очередей

В настоящее время в поликлиниках устанавливается новая электронная система очередей.

Как передает 1news.az, об этом сообщила руководитель Департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Замира Адилова во время своего выступления на тренинге на тему «Здоровый диалог: новые парадигмы в коммуникации СМИ и здравоохранения».

З.Адилова отметила, что новая электронная система очередей уже готова в Говсанском Центре семейного здоровья. Эта система отличается от той, что была установлена до сих пор, и в настоящее время проходит техническое тестирование.

«Указанная система оптимизирует очереди и позволит пациенту получить медицинскую услугу в более короткие сроки», – добавила она.