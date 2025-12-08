На Землю надвигается магнитная буря

Ожидается магнитная буря на Земле.

Как сообщили на кафедре Астрофизики Физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в настоящее время солнечная активность находится на низком уровне, передает 1news.az.

На Солнце в нескольких областях произошли вспышки класса C, которые практически не оказывают влияния на Землю. В настоящее время выбросов корональной массы (ВКМ), направленных к Земле, нет. Однако, основываясь на истории предыдущих вспышек и потенциале активных областей на поверхности Солнца, 8–10 декабря вероятны вспышки класса M (R1/R2 – умеренные/средние) и X (сильные).

Сообщается, что 8 декабря может наблюдаться скользящее влияние от выброса корональной массы, покинувшего Солнце 4 декабря. Воздействие, которое произойдёт 9 декабря, будет связано с выбросом корональной массы, покинувшим Солнце 6 декабря.

В результате этого геомагнитная активность в средних широтах составит: 8 декабря – 1–4, 9 декабря – будет относительно выше, 5–6, а в последующие дни – в нормальном интервале 2–4. В высоких широтах активность составит: 8 декабря – 2–4, 9 декабря – 5–7, а 10 декабря – 5–6.

Геомагнитное поле будет находиться на умеренном уровне за счёт выброса корональной массы, произошедшего 4 декабря. Эта ситуация сохранится и 10 декабря благодаря выбросу корональной массы от 6 декабря.

Прогнозируется, что в последующие дни геомагнитное поле будет спокойно-переменным.