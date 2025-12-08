Резонансный пост исчез: Суад Гара удалила заявление о фильме «Məhsəti» - ФОТО

Не прошедший цензуру в Киноагентстве АР и исключенный из программы Бакинского международного кинофестиваля фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» остается одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

Напомним, что 4 декабря Суад Гара (дочь экс-министра культуры АР Абульфаза Гараева – прим. ред.) опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram заявление, в котором рассказала о том, что ее фильм исключен из программы Бакинского международного кинофестиваля, подчеркнув, что «Киноагентство при Министерстве культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения, заявив, что фильм «несовместим с моральными ценностями».

В заявлении также подчеркивалось, что «как женщины-режиссёры, мы отказываемся принимать столь абсурдные ограничения на то, как могут быть представлены женщины на экране», и отмечалось, что будет найдено «лучшее время и лучшее место, чтобы представить «Məhsəti» на родине».

На данный момент вызвавший резонанс и дискуссии пост удален со страницы Суад Гара в социальной сети Instagram.

Напомним, что в ответ Киноагентство АР сделало заявление о том, что Художественный совет при ARKA посчитал нецелесообразным показ короткометражного художественного фильма из-за искажения наследия и эротических сцен.

