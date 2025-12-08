В Баку на месте ДТП с двумя иномарками возник пожар - ВИДЕО

В Масазыре после ДТП произошёл пожар.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории посёлка Масазыр Абшеронского района. В связи с сообщением на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей BMW и Hyundai, и в результате в автомобиле BMW возник пожар.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в легковом автомобиле BMW было ликвидировано в короткие сроки.

Другой автомобиль был защищён от огня.