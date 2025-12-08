Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

За последние 6 лет ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился в 2 раза.

Как сообщает АПА-Экономикс об этом заявил помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов на мероприятии под названием «Таможенно-бизнес форум 2025».

По его словам, в 2021–2024 годах ненефтяной сектор Азербайджана ежегодно в среднем рос на 6,7%, а его доля в общей экономике поднялась до 68%.

«Также благодаря механизмам партнёрства государственного и частного секторов и проведенным реформам доля частного сектора в экономике составляет 81,4%», — отметил Шахмар Мовсумов.