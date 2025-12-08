Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Фактическая погода по состоянию на 09:00 8 декабря.

Как передает 1news.az, по информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой, на территории страны местами сохраняется переменная погода с осадками. В некоторых местах осадки носят интенсивный характер.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы и Шахдаге идёт снег.

Количество выпавших осадков составило: в Лянкяране – 21, Садараке – 18, Астаре – 15, Агдаме – 14, Зардабе, Шаруре, Сабирабаде, Кюрдамире – 12, Шеки, Имишли – 10, Шахбузе, Губе – 9, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Нахчыване, Бейлягане, Гяндже – 8, Мингячевире, Евлахе, Шамкире, Нафталане, Балакене, Огузе, Барде, Тертере – 7, Ширване, Ордубаде, Гядабее, Товузе, Габале, Нефтчале – 6, Агстафе – 5, Джебраиле, Билясуваре, Джульфе, Геранбое, Джейранчёле, Дашкесане, Гёйчае, Гусаре, Лерике, Исмаиллы, Ярдымлы, Шабране, Шамахе, Хызы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Хачмазе, Гобустане – 4, в Баку и на Абшеронском полуострове – 1 мм.

В Шаруре, Садараке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Габале, Шамахе, Мингячевире, Гусаре, Хызы, Огузе, Гобустане, Губе, Евлахе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Ожидается, что погодные условия с осадками, наблюдаемые на территории страны, сохранятся до утра 11 декабря.