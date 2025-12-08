Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил нововведение в канонах служения воскресных литургий в армянских церквях.

«В 301 году Армянская апостольская церковь была создана со стороны государства, решением государства.

Считаю, было бы правильным, чтобы перед воскресными литургиями – в 10:55 во всех церквях хоры исполняли государственный гимн Республики Армения», - написал он в своих соцсетях.

Источник: Новости-Армения