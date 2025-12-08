Азербайджан укрепляет позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел - Шахмар Мовсумов

Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве транзитно-логистического центра и регионального торгового узла.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на «Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие» в Баку.

Ш.Мовсумов отметил, что в целях расширения экономической интеграции и экспортных возможностей Азербайджан в настоящее время заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами. Эти соглашения значительно расширяют экспортные возможности.

По его словам, отмена пошлин, упрощение и цифровизация таможенных процедур ускоряют экспортные операции, снижают издержки и повышают конкурентоспособность перерабатывающих и ненефтяных секторов:

«Это также способствует привлечению транзитных грузов, расширяет возможности использования региональных транспортных коридоров, как в направлении Европа-Азия, так и в направлении Север-Юг. В результате Азербайджан укрепляет свои позиции не только как страна-экспортер, но и как транзитно-логистический хаб и региональный торговый узел».