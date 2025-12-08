Турция ввела войска в Сирию

Вооруженные силы Турции вошли в Сирию с трех направлений – через Африн, Расулайн и север Алеппо.

Турецкие издания распространяют кадры, на которых видно, как турецкие войска входят в Сирию, колонны продвигаются в сторону линии Манбиджа.

Сообщается, что одновременно Дамаск отправил новые военные подкрепления в окрестности Дейр-эз-Зора, контролируемые «Сирийскими демократическими силами» (СДС). По данным местных источников, в регион были размещены артиллерийские батареи, БПЛА и большое число личного состава.

Отмечается, что одна из колонн ВС Турции вошла на территорию Сирии через погранпереход Дейр Баллут в направлении региона Алеппо, а другая - через погранпереход Адвания в ночные часы. В колоннах, помимо бронетехники, также присутствуют логистические элементы.

Эти события произошли сразу после официального визита начальника Генерального штаба Турции, генерала армии Сельчука Байрактароглу в Дамаск 5–6 декабря. Контакты Байрактароглу рассматривались как начало нового процесса в отношении линии безопасности между Турцией и Сирией.

В последние месяцы в Дейр-эз-Зоре появились сообщения о сотрудничестве между арабскими племенами внутри СДС и Дамаском. Это наращивание сил усиливает комментарии о том, что баланс сил в регионе изменяется. Ранее агентство Reuters сообщило, что Турция дала СДС срок до конца года для интеграции с Дамаском. Считается, что возросшее военное присутствие Турции на линии Манбиджа может быть связано с этими заявлениями.

Источник: Karar