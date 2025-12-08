Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара

Не прошедший цензуру в Киноагентстве АР и исключенный из программы Бакинского международного кинофестиваля фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» остается одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

Группа представителей азербайджанской интеллигенции и деятелей культуры готовится подать в суд на Суад Гара (дочь экс-министра культуры АР Абульфаза Гараева – прим. ред.), так как сложившаяся ситуация имеет правовую, моральную и политическую составляющие, и речь идёт не просто об одном фильме, сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az.

Подчеркивается, что основное недовольство интеллигенции и деятелей культуры сосредоточено вокруг того, что поэтесса Мехсети Гянджеви - это не просто женщина, а символ женского мышления и азербайджанской поэзии, и сегодня вопрос давно вышел за рамки «удачный или неудачный фильм», так как обсуждаются отношение к истории, национальной памяти и границы современного искусства.

Отмечается, что символ свободы азербайджанской женщины был представлен режиссером С.Гара в виде сексуального образа, а уважение к культурному наследию подменено субъективной интерпретацией. Это и вызвало серьёзное возмущение интеллигенции и деятелей культуры, считающих, что не стоит рассматривать происходящее лишь как отношение к кино, так как речь идёт о споре о национальной идентичности.

Напомним, что по сюжету скандального фильма, молодая актриса, роль которой исполняет Фаргана Абдулла, пытаясь перевоплотиться в поэтессу XII века Мехсети Гянджеви, ходит с друзьями в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в романтические отношения с мужчиной.

