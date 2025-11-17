Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели «5-минутного города»

В Карабахе планируется реализация модели "5-минутного города", в которой все необходимые объекты и услуги расположены в пределах 5 минут ходьбы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

По его словам, на освобожденных территориях в каждом населенном пункте планируется внедрение модели "умный город".

"Мы восстанавливаем города и села на освобожденных территориях. Ведется планирование 12 городов, для восьми городов генеральные планы уже утверждены, а для четырех работа близится к завершению. Помимо этого, планируется восстановление сотен сел. Независимо от масштаба каждого населенного пункта, сложности местности и ландшафта, работы по реконструкции рассчитаны на 20-летний период. В мире наиболее широко применяется принцип "15-минутного города", однако в Карабахе мы планируем реализовать принцип "5-минутного города". Мы поставили цель провести необходимые работы, чтобы люди могли добраться от дома до нужного пункта всего за пять минут", - подчеркнул он.

Гулиев также отметил, что на этих территориях существует особый подход к вопросам архитектуры: "Так, вдохновляясь традициями каждого города, проектируются новые, современные, но все же верные архитектурным традициям частные дома и здания. Также уделяется внимание созданию зеленых городов. Это основные принципы новой градостроительной повестки".