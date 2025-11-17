 Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

First News Media14:33 - Сегодня
Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер на встрече в Ереване обсудили подготовку к реализации проекта "Маршрут Трампа".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны подчеркнули важность этого проекта для развития более масштабной сети транспортных и иных коммуникаций, передают армянские СМИ.

Они рассмотрели вопросы развития стратегического партнерства между Арменией и США.

Собеседники подтвердили готовность углублять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и стимулирование инвестиций.

Мирзоян указал на активную динамику политического диалога, направленного на расширение армяно-американской двусторонней повестки.

Стороны отметили работу, проделанную для реализации договоренностей, достигнутых 8 августа на вашингтонском саммите.

Ранее американский дипломат встретилась с вице-спикером парламента Армении, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Поделиться:
227

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Мнение

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Точка зрения

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

В мире

В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

США пересматривают правила выдачи виз

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Турции обрушился мост: есть погибшие

На Солнце происходит сильнейшая в 2025 году вспышка

Последние новости

В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Сегодня, 17:00

Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Сегодня, 16:55

Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Сегодня, 16:50

Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

Сегодня, 16:40

В Губе автомобиль насмерть сбил туриста

Сегодня, 16:30

«Такого не может быть» - В Армении исключили продажу «Элсетей» Турции

Сегодня, 16:23

Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Глава ЕК выступила со срочным призывом по Украине

Сегодня, 16:15

МИД Азербайджана: После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-премьер Бангладеш раскритиковала вынесенный ей смертный приговор

Сегодня, 16:05

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

В Ахмедлы после оползня обнаружены новые повреждения рельефа

Сегодня, 15:57

Музей железных дорог закрывается для посетителей с этой даты

Сегодня, 15:53

Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали

Сегодня, 15:50

В Ереване заместителю госсекретаря США рассказали об армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:48

Внук Флоры Керимовой стал главной звездой телепроекта, посвящённого народной артистке – ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Сегодня, 15:43

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Сегодня, 15:40

Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

Сегодня, 15:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30