Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер на встрече в Ереване обсудили подготовку к реализации проекта "Маршрут Трампа".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны подчеркнули важность этого проекта для развития более масштабной сети транспортных и иных коммуникаций, передают армянские СМИ.

Они рассмотрели вопросы развития стратегического партнерства между Арменией и США.

Собеседники подтвердили готовность углублять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и стимулирование инвестиций.

Мирзоян указал на активную динамику политического диалога, направленного на расширение армяно-американской двусторонней повестки.

Стороны отметили работу, проделанную для реализации договоренностей, достигнутых 8 августа на вашингтонском саммите.

Ранее американский дипломат встретилась с вице-спикером парламента Армении, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.