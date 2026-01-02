 Анджелина Джоли покидает США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Анджелина Джоли покидает США

First News Media19:00 - Сегодня
Анджелина Джоли покидает США

Анджелина Джоли задумывается о кардинальных изменениях в своей жизни.

По данным издания People, актриса продала свой дом в Лос-Анджелесе и рассматривает возможность переезда за пределы США.

Сообщается, что её недвижимость уже показывают потенциальным покупателям, а сама Джоли подбирает новое место для постоянного проживания. Ранее она неоднократно отмечала, что жизнь в Калифорнии не обеспечивает ей желаемого уровня приватности из-за внимания папарацци и специфики киноиндустрии.

Основным местом жительства актрисы, как ожидается, станет Камбоджа, где сейчас находится её старший сын Мэддокс. Кроме того, Джоли планирует регулярно бывать во Франции - на родине своей матери, а также в одной из африканских стран, где родилась её дочь Шайло.

Переезд намечен на лето 2026 года. Ранее актриса сталкивалась с юридическими ограничениями, связанными с вывозом детей за границу после развода с Брэдом Питтом. Однако уже к июню этого года младшие дети Джоли - близнецы Нокс и Вивьен - достигнут совершеннолетия, что позволит ей свободно изменить место жительства и начать новую главу жизни вдали от Голливуда.

Поделиться:
1259

Актуально

В мире

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

Экономика

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему президенту ...

Общество

Снег, туман и морозы в Азербайджане: прогноз погоды на 3 января

Lifestyle

Анджелина Джоли покидает США

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Мардан Кязимов и Назрин Наджафова впервые станут родителями - ВИДЕО

В Стамбуле задержана Шейма Субаши – ВИДЕО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Праздничные выходные с сериалами: Главные новинки от Азербайджана до Netflix - ФОТО - ВИДЕО

Флора Керимова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, непростой судьбе и не только - ВИДЕО

​​​​​​​На сцене Русского драмтеатра покажут детский мюзикл «Волшебный мост» - ФОТО

Мардан Кязимов и Назрин Наджафова впервые станут родителями - ВИДЕО

Последние новости

Трамп утверждает, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц

Сегодня, 22:40

Прокуратура назвала причину пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

Сегодня, 22:10

В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 21:45

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Стал известен новый глава ГУР Украины

Сегодня, 21:00

Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:25

Рейс из Гонконга вылетел в 2026 году, а приземлился в Лос-Анджелесе в 2025-м

Сегодня, 20:01

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

Сегодня, 19:40

В Гяндже произошёл пожар в девятиэтажном доме - ФОТО

Сегодня, 19:20

Анджелина Джоли покидает США

Сегодня, 19:00

В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

Сегодня, 18:30

Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

Сегодня, 18:00

Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

Сегодня, 17:46

В Баку сильный ветер привел к обрушению фасада многоэтажного здания

Сегодня, 17:19

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:14

Трамп заявил, что снова отлично сдал когнитивный тест

Сегодня, 17:00

Один звонок может лишить вас денег: МВД призывает владельцев карт к бдительности

Сегодня, 16:55

В Баку обнаружен автомат, спрятанный заключенным

Сегодня, 16:30

В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки

Сегодня, 16:07
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43