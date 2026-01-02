Анджелина Джоли покидает США

Анджелина Джоли задумывается о кардинальных изменениях в своей жизни.

По данным издания People, актриса продала свой дом в Лос-Анджелесе и рассматривает возможность переезда за пределы США.

Сообщается, что её недвижимость уже показывают потенциальным покупателям, а сама Джоли подбирает новое место для постоянного проживания. Ранее она неоднократно отмечала, что жизнь в Калифорнии не обеспечивает ей желаемого уровня приватности из-за внимания папарацци и специфики киноиндустрии.

Основным местом жительства актрисы, как ожидается, станет Камбоджа, где сейчас находится её старший сын Мэддокс. Кроме того, Джоли планирует регулярно бывать во Франции - на родине своей матери, а также в одной из африканских стран, где родилась её дочь Шайло.

Переезд намечен на лето 2026 года. Ранее актриса сталкивалась с юридическими ограничениями, связанными с вывозом детей за границу после развода с Брэдом Питтом. Однако уже к июню этого года младшие дети Джоли - близнецы Нокс и Вивьен - достигнут совершеннолетия, что позволит ей свободно изменить место жительства и начать новую главу жизни вдали от Голливуда.