Рейс из Гонконга вылетел в 2026 году, а приземлился в Лос-Анджелесе в 2025-м

Вчера рейс из Гонконга прибыл в Лос-Анджелес, «перенесшись» во времени: вылетев 1 января 2026 года, самолёт приземлился в США ещё 31 декабря 2025 года.

Причиной стала Международная линия перемены дат над Тихим океаном. Пассажиры успели встретить Новый год в Азии, а через несколько часов оказались в Лос-Анджелесе накануне праздника.

Рейс Cathay Pacific 880 стартовал из международного аэропорта Гонконга сразу после полуночи и преодолел девять часовых поясов за 12 часов. Благодаря этому календарь «откатился назад»: эффект, который создают часовые пояса, позволил пассажирам буквально «побывать в прошлом», хотя сам перелёт был обычным транстихоокеанским рейсом.