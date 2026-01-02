Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

Состоялся телефонный разговор между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром иностранных дел Пакистана Исхагом Даром.

Информацию распространило Министерство иностранных дел Пакистана.

В ходе разговора обсуждалась реализация инвестиций Азербайджана в Пакистан на сумму 2 млрд долларов.

Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили необходимость их дальнейшего развития.

Кроме того, было согласовано сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в сферах взаимного интереса, а также завершение работы над механизмом инвестиций в Пакистан.