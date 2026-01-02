Эрдоган планирует обсудить с Трампом урегулирование украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 6 января, планирует обсудить урегулирование украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

"Я продолжаю контакты как с [президентом РФ Владимиром] Путиным, так и с Трампом. В понедельник в Париже состоится саммит "Коалиции желающих", от моего имени в нем примет участие министр иностранных дел [Хакан Фидан]. Я в понедельник вечером вновь поговорю с Трампом, мы обсудим урегулирование на Украине, проблему Палестины", - сказал Эрдоган журналистам после пятничного намаза.

Источник: ТАСС