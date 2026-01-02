 Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:14 - Сегодня
Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

Глава ГУР Кирилл Буданов в телеграм-канале сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить его офис.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — сказал Буданов. Он также поблагодари главу государства за доверие.

Источник: ТАСС

15:55

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис.

Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки.

«Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач», — отметил лидер страны.

Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

