В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

В Шамахе спасены 5 человек, оказавшиеся в беспомощном состоянии на обледенелой дороге.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о необходимости оказания спасательной помощи в Шамахинском районе — на 12-м километре автодороги Шамаха–Муганлы — из-за снежно-ледяного состояния дороги.

В связи с обращением на место происшествия были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате проведённых спасательных мероприятий необходимая помощь была оказана пяти людям, в том числе двум детям, находившимся в легковом автомобиле марки BAIC.