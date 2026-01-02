Имран Хан и его супруга отвергли обвинения в занижении стоимости государственных подарков

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его супруга Бушра Биби отвергли обвинения в том, что они занизили стоимость государственных подарков, включая ювелирные изделия, и получили от этого прибыль, сообщает Аль Джазира.

Имран Хан и его супруга были приговорены к 17 годам лишения свободы после того, как пакистанский суд признал их виновными в незаконном удержании и продаже ценных государственных подарков.

Приговор, вынесенный ранее стал кульминацией многолетнего разбирательства, в рамках которого супружескую пару обвиняли в продаже различных подарков — в том числе ювелирных изделий, полученных от правительства Саудовской Аравии, — по цене, значительно ниже рыночной.

Согласно пакистанскому законодательству, чтобы сохранить подарки от иностранных высокопоставленных лиц, чиновники обязаны выкупать их по рыночной стоимости и декларировать прибыль от их последующей продажи.

Однако обвинение утверждает, что пара получила прибыль, приобретя эти предметы по искусственно заниженной цене в 10 тысяч долларов при их реальной рыночной стоимости в 285 521 доллар.

73-летний Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 года до апреля 2022 года, когда был отправлен в отставку в результате вотума недоверия. В августе 2023 года он был заключён под стражу по ряду обвинений, включая коррупцию и разглашение государственных тайн. Все эти обвинения он отрицает, называя их «политически мотивированными».