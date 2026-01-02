Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

Иран нанесет удары по американским базам и вооруженным силам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Соединенные Штаты придут на помощь этим людям.

"… президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети X.

Источник: РИА Новости