Казахское приложение для изучения языков обошло Duolingo

Казахстанский стартап Aleem, разработавший приложение для изучения английского языка на основе технологий искусственного интеллекта, вышел на первое место в App Store, обойдя по количеству загрузок даже Duolingo, являвшегося одним из крупнейших игроков на мировом рынке образовательных сервисов.

Создатели Aleem подчёркивают, что проект вырос без привлечения инвестиций и масштабных маркетинговых кампаний. Команда начала работу как небольшой эксперимент по созданию интеллектуального помощника для изучения языка, однако продукт быстро получил широкую аудиторию и превратился в заметный региональный EdTech-инструмент.

Приложение распространяется бесплатно и предлагает практику разговорной речи, письма и пополнения словарного запаса. Разработчики заявляют, что постоянно расширяют функциональность и привлекают новых специалистов для дальнейшего развития платформы.

По данным команды, Aleem уже установили более 600 тысяч пользователей. Следующей целью разработчики называют выход на международный рынок и конкуренцию в глобальных рейтингах образовательных приложений.

Источник: Tamyr

Джамиля Суджадинова